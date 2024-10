Nasry Asfura comparece en audiencia de declaración de imputado

Asfura, quien fungió como alcalde del Distrito Central entre 2014 y 2022, llegó a eso de las 8:00 am al referido Juzgado para comparecer en audiencia de declaración de imputado por las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP).

Se presume que otra parte del dinero fue desviado para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito de Asfura Zablah y sus descendientes, y realizar compras personales, como joyas, según detalla la Uferco en un comunicado.

”No la debo, no la temo”

Previo a su presentación voluntaria, el aspirante presidencial se refirió a la acusación y adujo: “Esto no es novedad. En el Gobierno anterior, que era nacionalista, me tocó hacer lo mismo, nada más que con un antejuicio. Presentamos todas las pruebas a los jueces, me aseguraron mis bienes con privación de dominio, pero todo salió bien”.

Reiteró que “dicen ellos que antes era alcalde y tenía derecho a un antejuicio, y ahora soy un ciudadano común y corriente, por eso vuelven al mismo juzgamiento, que no cambia, ni un punto, ni una coma. Hoy la estamos enfrentando de nuevo, no la debo, no la temo. Estamos firmes y seguimos la ruta”.