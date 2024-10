“No la debo, no la temo”: repite Nasry Asfura

El exalcalde capitalino se presentará a las 8:00 am junto con militantes, diputados y exfuncionarios, que lo acompañarán en caravana desde varios metros atrás de los juzgados en Tegucigalpa.

“Esto no es novedad. En el Gobierno anterior, que era nacionalista, me tocó hacer lo mismo, nada más que con un antejuicio. Presentamos todas las pruebas a los jueces, me aseguraron mis bienes con privación de dominio, pero todo salió bien”, explicó Asfura.

Asfura reiteró que “dicen ellos que antes era alcalde y tenía derecho a un antejuicio, y ahora soy un ciudadano común y corriente, por eso vuelven al mismo juzgamiento, que no cambia, ni un punto ni una coma. Hoy la estamos enfrentando de nuevo, no la debo, no la temo. Estamos firmes y seguimos la ruta”.