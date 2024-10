Familia de hombre atacado por tiburón denuncia mala atención en el HE

Según sus allegados, Bu tiene heridas abiertas y no ha recibido ni siquiera medicamentos para el dolor. “Estamos preocupados. Venimos desde Ocotepeque y la esposa nos comentó que en todo el día no lo han atendido, no le han dado medicamento y está destapado”, expresó una familiar que viajó para acompañarlo.

La situación ha obligado a la familia a buscar cobijas por su cuenta para cubrirlo, y denuncian que incluso hay moscas sobre él debido a las condiciones en las que se encuentra. “Imagínese la magnitud de sus heridas y que esté así, nosotros estamos muy angustiados”, agregó la familiar.

En su llamado de auxilio, piden la intervención de la presidenta para que se tomen acciones inmediatas: “Hacemos un llamado a la señora presidenta para que nos ayude con este caso, porque en Tela estaba bien atendido, pero aquí no ha recibido ni medicamento”.

La familia explicó que Bu fue trasladado a la capital porque el siguiente paso en su recuperación es la cirugía plástica para tratar las lesiones dejadas por el ataque del tiburón.