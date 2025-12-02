Así narra la prensa mundial la inesperada salida de prisión de Juan Orlando Hernández

La liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, tras recibir el indulto del presidente estadounidense Donald Trump, ha generado un fuerte revuelo internacional. Medios de distintas regiones del mundo destacaron el caso en sus portadas. Así es como lo informaron.
The Washington Post situó la liberación dentro de un marco más amplio: el historial judicial de Hernández, la condena en Estados Unidos y las implicaciones diplomáticas del perdón de Trump, con atención a las reacciones políticas y legales que pueda provocar.
France 24, un medio de comunicación de París, Francia, presentó la noticia subrayando la sorpresa regional por el indulto y la liberación, y enlazó la decisión del mandatario estadounidense con el contexto de las elecciones generales del 30 de noviembre.
La BBC News lo destacó en su portada e informó con énfasis en los hechos comprobables: la existencia de la condena, el anuncio del indulto y el estado actual del proceso, añadiendo contexto sobre el impacto en la política hondureña.
Le Monde, desde París, abordó el caso desde un ángulo geopolítico y de lucha antidrogas. El medio señaló las contradicciones entre el discurso contra el narcotráfico y la decisión del indulto, y destacó las críticas de expertos y organizaciones que advierten sobre el mensaje que este hecho envía a la región.
The Guardian y otros diarios anglosajones enfatizaron la controversia ética y judicial del indulto: documentaron las críticas de expertos en drogas y derechos humanos, y señalaron la paradoja entre la retórica anticrimen y la concesión del perdón.
La agencia de noticias Reuters de Reino Unido priorizó los datos: informó la liberación tras el indulto, recordó la sentencia de 45 años por narcotráfico y enlazó el hecho con la actual contienda electoral hondureña, donde la decisión de Trump apareció como elemento de influencia política.
El periódico El País de España combinó cronología y contexto: relató el anuncio del perdón, la salida de prisión y las reacciones en Honduras y Washington, con explicaciones sobre el posible efecto en el balance político local.
La Associated Press (AP) ofreció una crónica equilibrada de hechos y contexto, recordando la extradición, la condena y la fecha de la liberación, y aportando elementos para entender las posibles consecuencias legales y políticas en Honduras y Estados Unidos.
Telemundo contó la noticia con lenguaje directo para audiencias hispanohablantes, resaltando la confirmación de la liberación por parte de la familia y el papel del indulto en el escenario político, además de incluir reacciones oficiales y comentarios de analistas.
La Prensa Gráfica de El Salvador y otros medios centroamericanos ofrecieron una cobertura centrada en las repercusiones domésticas: recogieron las declaraciones de familiares y aliados, el agradecimiento público a quienes gestionaron el indulto y las advertencias de autoridades locales sobre posibles procesos pendientes en Honduras.
La agencia de noticias Europa Press y otras similares privilegiaron la rapidez informativa: publicaron notas breves que consignaron la liberación, la causa judicial que motivó la condena y citaron la carta pública y agradecimientos de allegados, dejando espacio para actualizaciones.
Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014–2022), fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 acusado de colaborar con redes de narcotráfico y facilitar el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia ese país.
En marzo de 2024 un jurado en Nueva York lo declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas, y en junio de ese mismo año fue condenado a 45 años de prisión.
Los fiscales señalaron durante el juicio que Hernández aceptó sobornos y protegió a traficantes mediante su influencia sobre fuerzas de seguridad y autoridades, una versión que el exmandatario rechazó y que sus defensores calificaron de injusta.
El lunes 1 de diciembre fue puesto en libertad gracias a un perdón otorgado por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, un hecho que reavivó debates sobre política exterior, justicia y el impacto geopolítico de la decisión.