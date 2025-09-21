Salvador Nasralla llega a Puerto Cortés y promete nuevas oportunidades de trabajo

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, llegó este domingo a las calles de Puerto Cortés como parte de su caravana política.
El aspirante, acompañado por su bancada liberal, recorrió barrios y colonias, donde agradeció el respaldo de los presentes.
Durante la actividad aseguró que “Honduras y Puerto Cortés necesitan trabajo” y que él es un “técnico que sabe cómo ejecutar las obras necesarias para mejorar la vida de miles de hondureños y hondureñas”.
“Puerto Cortés nos abrió sus calles y su corazón. Caminar junto a ustedes, sentir sus abrazos y recibir su respaldo es la mayor fuerza que nos impulsa a seguir adelante”, expresó Nasralla en su cuenta de X.
Asimismo, Nasralla motivó a la población a ejercer el sufragio y salir a las calles el próximo 30 de noviembre.
El pasado lunes 1 de septiembre arrancó formalmente el período de propaganda electoral, lo que habilita a los partidos políticos y candidatos a difundir sus mensajes y promover su imagen rumbo a las elecciones generales.
La fase del propaganda electoral culmina cinco días antes de los comicios con el inicio del silencio electoral.
Durante este lapso, se permite el desarrollo de actividades proselitistas dentro de los límites que establece la Ley Electoral, la cual regula aspectos como el uso de medios, encuestas, concentraciones públicas y otras formas de campaña.