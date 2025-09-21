Salvador Nasralla llega a Puerto Cortés y promete nuevas oportunidades de trabajo

Puerto Cortés, Honduras.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, llegó este domingo a las calles de Puerto Cortés como parte de su caravana política. El aspirante, acompañado por su bancada liberal, recorrió barrios y colonias, donde agradeció el respaldo de los presentes.

Durante la actividad aseguró que “Honduras y Puerto Cortés necesitan trabajo” y que él es un “técnico que sabe cómo ejecutar las obras necesarias para mejorar la vida de miles de hondureños y hondureñas”. “Puerto Cortés nos abrió sus calles y su corazón. Caminar junto a ustedes, sentir sus abrazos y recibir su respaldo es la mayor fuerza que nos impulsa a seguir adelante”, expresó Nasralla en su cuenta de X.

Cada paso a su lado confirma que la esperanza ya camina por Honduras y juntos construiremos el país que... pic.twitter.com/1B117toDsZ — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 21, 2025