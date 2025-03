En Roatán participan masivamente en la jornada electoral primaria

Roatán, Islas de la Bahía

Pese a que las urnas tuvieron que estar habilitadas a las 7:00 am, varios institutos se retrasaron hasta cuatro horas, causando disgusto en las personas que desde temprano formaban largas filas para poder participar del proceso electoral.

“Es lamentable que uno que desde temprano vinimos a votar, todavía no estén habilitadas las urnas. Ahora dicen que hasta las diez de la mañana las abrirán, esto es un desorden”, se quejó un habitante.

Uno de los centros que no estaba habilitado a las 9:50 a. m. era el Instituto Arobia Alexander Welcom . Molestos, los votantes se quejaron del retraso , mientras que los representantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no ofrecieron ninguna explicación sobre la tardanza en la habilitación de las urnas.

La escuela French Harbour fue otro de los centros que sufrió al menos dos horas de retraso en la habilitación de las urnas. “Son las 7:30 am y no han abierto las urnas. Desde las 6:00 am estamos haciendo la fila y nada que abren”, dijo Saúl Ortiz mientras esperaba junto a otras personas bajo el sol que abrieran la escuela.