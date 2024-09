Ceibeños ruegan por atención en el Registro Nacional de las Personas

En la mente del ciudadano está que si acude por trámites al registro civil municipal, duda si será atendido porque la constante es que “si no es una cosa es otra”.

Que se inundaron las instalaciones, que se metieron a robar, que el dueño del edificio le puso candado al portón porque no pagan el alquiler, que no hay sistema, que los empleados están de brazos caídos, que falló el internet, que no hay papelería, son solo algunos de los impases que suceden durante los últimos años.

Recientemente no hubo atención por dos semanas porque intervinieron el Registro Civil por denuncias de corrupción y que terminó con el despido de todo el personal.

Cuando reabrieron el servicio la justificación fue que no hay atención porque el nuevo sistema que colocaron no funcionó y hay que esperar para volver al anterior. A esto se suma que llevan cinco meses sin aire acondicionado porque se dañaron y no han podido comprar unos nuevos. También que el local donde funciona el RNP es demasiado pequeño y los usuarios esperan bajo un fuerte calor y hacinados.