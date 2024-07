Barrida en el RNP de La Ceiba por supuestos actos de corrupción

“Uno viene al Registro y adentro le dicen que no hay papel y vienen los tramitadores y le preguntan a uno que anda buscando y le dicen que ellos se lo consiguen y salen de adentro con el documento y hay que pagarle a ellos. Eso no es justo porque como es que para uno no hay y para ellos si”, se quejó Karen Arteaga, una usuaria del Registro de La Ceiba.

Los usuarios del Registro también se quejan ya que las instalaciones llevan más de dos meses sin aire acondicionado, por lo que resulta un calvario el trámite de un documento. Asimismo a los empleados se les imposibilita poder atender bien con el calor que hace en el interior.

“Si, se despidió al personal y a nosotros solo nos suspendieron. Las razones se las dijeron a cada uno en privado, pero el tema de los tramitadores ha sido tremendo y adentro tiene que haber alguien que los esté manteniendo para que ellos estén ahí. Estos despidos son más por supuestos actos de corrupción o pareciera política, aunque según las audiencias no comprobaron nada”, dijo Jorge Gonzáles.

Asimismo el extravío de folios y otros documentos.

“En el tema de los libros perdidos, no fue que se perdieron, se los llevó la Fiscalía y la Atic como evidencia. Dí mi declaración me hicieron audiencia de descargo por unos papeles que no están en uso y que no se enviaron a Tegucigalpa. Fue por problemas administrativos más por eso me suspendieron”, agregó Gonzáles.

Hace un poco más de un año también fue despedido el registrador civil municipal Pompilio Cárcamo, quien tenía más de ocho años de laborar en dicho puesto.

Ahora que conoció del despido de todo el personal del RNP y solo se dejó a los registradores municipales, aseguró que el tiempo le dio la razón ya que se evidenció que el problema no son los registradores, sino el personal a cargo.

También Víctor Andrade, quien estuvo en el cargo de registrador hace unos años, fue capturado por falsificación de documentos públicos. Poco tiempo después recobró su libertad.