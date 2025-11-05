Rixi Moncada felicita a Zohran Mamdani, primer alcalde socialista de Nueva York

TEGUCIGALPA

La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, felicitó este miércoles el “histórico triunfo” de Zohran Mamdani, quien se convirtió en el primer alcalde socialista democrático de la ciudad de Nueva York.

“Su victoria inspira y demuestra que incluso en el corazón del capitalismo mundial, en New York, el pueblo despierta y exige justicia social”, expresó Moncada.

La presidenciable hondureña destacó las propuestas impulsadas por Mamdani, entre ellas la implementación de impuestos a las grandes corporaciones y a los sectores más ricos, el transporte público gratuito y el congelamiento de alquileres como medidas para “democratizar la ciudad”.

Moncada también subrayó la necesidad de salarios dignos, apoyo real a la pequeña empresa y fortalecimiento de la economía popular, asegurando que “la era de privilegios corporativos va llegando a su fin”.

“Venceremos”, concluyó la aspirante presidencial, al considerar el triunfo de Mamdani como un reflejo del avance de las fuerzas progresistas en el mundo.