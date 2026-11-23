Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional de Migración (INM), conocido como Migración Honduras, restableció con normalidad el servicio de emisión de pasaportes en todas sus oficinas a nivel nacional y en los consulados hondureños en el extranjero, luego de concluir la actualización del Sistema Integral Migratorio (SIM). La institución informó que los trabajos de modernización tecnológica finalizaron con éxito, por lo que los ciudadanos ya pueden realizar sus trámites de pasaporte sin las interrupciones que se registraron durante los días de actualización del sistema.

De acuerdo con las autoridades migratorias, la nueva infraestructura tecnológica fue implementada con el propósito de agilizar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de validación de identidad de las personas que solicitan este documento. Con la reactivación del servicio, todas las oficinas de atención ubicadas en el territorio hondureño quedaron habilitadas para procesar las solicitudes de pasaportes de manera regular.