Tegucigalpa, Honduras. El Instituto Nacional de Migración (INM), conocido como Migración Honduras, restableció con normalidad el servicio de emisión de pasaportes en todas sus oficinas a nivel nacional y en los consulados hondureños en el extranjero, luego de concluir la actualización del Sistema Integral Migratorio (SIM).
La institución informó que los trabajos de modernización tecnológica finalizaron con éxito, por lo que los ciudadanos ya pueden realizar sus trámites de pasaporte sin las interrupciones que se registraron durante los días de actualización del sistema.
De acuerdo con las autoridades migratorias, la nueva infraestructura tecnológica fue implementada con el propósito de agilizar los procedimientos y fortalecer los mecanismos de validación de identidad de las personas que solicitan este documento.
Con la reactivación del servicio, todas las oficinas de atención ubicadas en el territorio hondureño quedaron habilitadas para procesar las solicitudes de pasaportes de manera regular.
Asimismo, los consulados de Honduras en el extranjero también retomaron la atención para los compatriotas que necesitan tramitar o renovar su documento de viaje.
Migración Honduras hizo un llamado a las personas que tienen citas programadas para que acudan con normalidad a las oficinas correspondientes y continúen con sus gestiones.
La institución también recordó que los ciudadanos pueden obtener información sobre horarios de atención y requisitos mediante el centro de llamadas habilitado para consultas.
Para ello, los usuarios pueden comunicarse al número telefónico 2222-7800, donde podrán recibir orientación sobre los servicios migratorios.
Finalmente, las autoridades agradecieron la paciencia de la población durante los días en que el servicio permaneció suspendido y reiteraron su compromiso de continuar incorporando herramientas tecnológicas para mejorar la atención a los hondureños dentro y fuera del país.