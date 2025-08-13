Las remesas en Honduras aumentan 25,2 % en siete meses

Tegucigalpa.

Honduras captó 6.914,7 millones de dólares en remesas familiares entre enero y julio de 2025, principalmente desde Estados Unidos, lo que supone un aumento del 25,2 % respecto al mismo periodo de 2024, informó este miércoles el Banco Central hondureño (BCH). El monto de remesas recibido por Honduras en los primeros siete meses de 2025 superó en 1.394,1 millones de dólares los 5.520,6 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según un informe del BCH.

Solo en julio, los hondureños que viven en el extranjero enviaron 1.114,9 millones de dólares, de acuerdo a las cifras de la entidad monetaria. Más del 80 % de las remesas provienen de Estados Unidos, donde viven alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre inmigrantes legales e indocumentados, según datos oficiales. España es el segundo emisor con el 10,2 %, seguido por México, Canadá, Costa Rica, Panamá y Alemania, que en conjunto aportan el 4,5 % restante. En Honduras, un país de 10 millones de habitantes, las madres son las principales receptoras de las divisas enviadas desde el exterior, con más del 37 %, y más del 80 % de estos recursos se destina a cubrir gastos de alimentación, salud y educación, precisó el emisor del Estado.