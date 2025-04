El reloj de Comayagua, ¿el más antiguo de América?

Comayagua, Honduras.

"Comayagua es un lugar lleno de sorpresas. Tenemos cosas importantes. En la Torre de la Catedral está la maquinaria del reloj que se demostró por muchos años como el primero en América y el segundo a nivel del mundo", explica a EFE desde la plaza central de esa ciudad hondureña el guía turístico Ever Villanueva.

"No hay un solo documento que nos diga que, en efecto, el reloj fue traído del sur de España, luego incorporado sobre el siglo XVI a Comayagua. Sí estamos seguros, por la maquinaria, que es un reloj antiguo pero no hay ningún registro historiográfico y es más un invento de los pueblos para llamar la atención", explica a EFE el historiador hondureño Rubén Darío Paz.

"No sabemos la procedencia porque no tenemos un documento que nos diga que, en efecto, fue una donación de la Corona española, vía Guatemala o directamente. No hay un documento oficial y a lo que hemos llegado en consenso con algunos colegas investigadores del país, es que fue un invento de alguien", dice el historiador.