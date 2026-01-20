Recuento solicitado por Redondo no tiene sustento legal, dice Ana Paola Hall

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, explicó los motivos jurídicos por los cuales el órgano electoral se encuentra imposibilitado de dar trámite a la solicitud presentada por el entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para realizar el recuento de más de 19,000 actas electorales.

Hall detalló que el CNE acusó recibo de la comunicación enviada por Redondo, a horas de concluir su mandato, en la que solicitaba que se informara el plazo para iniciar y concluir lo ordenado en el Decreto No. 58-2025, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de enero de 2026.

“Se acusa recibo de la comunicación mediante la cual el titular del Poder Legislativo solicita informar el término o plazo en el cual se dará inicio y, en su caso, se concluirá lo ordenado en el Decreto No. 58-2025”, señala la respuesta institucional de la presidenta del CNE.

No obstante, la presidenta del ente electoral precisó que, jurídicamente, el Consejo no puede acceder a lo solicitado. En primer lugar, recordó que el CNE es un órgano constitucional autónomo e independiente, sin subordinación a ningún poder del Estado, conforme a la Constitución y la Ley Electoral.