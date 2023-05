Ratificación de acta de adhesión a CAF estanca sesiones en el CN

El Partido Salvador de Honduras (PSH), Partido Nacional y un ala del Partido Liberal mantienen su postura de no ratificar el acta porque consideran que la adhesión a la CAF es lesiva para los intereses económicos al endeudar al país en más de 11 mil millones de lempiras.

La oposición ha propuesto sentarse a dialogar para buscarle una salida a la crisis porque sin ratificar el acta de la sesión del martes 16 de mayo no se podrá dar el siguiente paso; aprobar decretos importantes para el desarrollo de la nación y mucho menos el Poder Ejecutivo tendría el visto bueno legal para sancionar la incorporación a la CAF.

66 votos fue aprobada en la sesión del 16 de mayo la adhesión a la CAF; para ratificar el acta que contiene el decreto se necesitan 65 votos, y liberales que votaron a favor ahora se retractan y no ratificarán el acta, por lo que quedaría sin valor y efecto.

El oficialismo requiere de una mayoría simple (65 votos) para aprobar la ratificación del acta, sin embargo, a estas alturas no cuentan con ellos.

En el Poder Ejecutivo son conscientes de que el acta debe ratificarse previo a ser sancionada por la presidenta Xiomara Castro. “No he recibido ningún documento y tengo la instrucción expresa de no enviar ningún documento, es un momento en el que está en el Poder Legislativo y mientras no llegue aquí con el Ejecutivo, yo quiero ser muy respetuoso del proceso”, admitió Rodolfo Pastor, secretario de la Presidencia.

El decreto en el que Honduras se incorpora a la CAF se mantiene en el Congreso Nacional, pese a que Luis Redondo, titular de ese poder, había manifestado que se había remitido al Ejecutivo para su sanción.