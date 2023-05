El Niño amenaza con desatar hambruna en corredor seco

Frente a un paisaje desolador, donde las vacas ya están con las costillas a flor de piel y comen hasta plástico porque no hay pasto, Fausto Ramírez (de 44 años) tomó la decisión solidaria de no sembrar ni maíz, ni frijol, “porque el sistema de riego comunal no da suficiente agua para abastecer a todos los agricultores”.

Normalmente, “casi todos los años”, con las primeras lluvias de mayo, Ramírez siembra dos manzanas de maíz y frijoles que luego riega con un sistema alimentado por el caudal del río Yucanguara que este año “tiene menos agua”.