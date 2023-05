Carro viral de L20,000: ¿Vale la pena tener uno en Honduras?

En el país, adquirir un vehículo nuevo (de agencia) supone un objetivo alcanzable para pocos. Incluso, hacerse propietario de un vehículo que no rebase los diez años de antigüedad y sea de segunda mano, importado desde Estados Unidos, supone atarse a un financiamiento con intereses que mantienen a sus dueños atados a esa deuda durante cinco años o más. Por ello, cada vez más, hondureños optan por vehículos más antiguos y aún más con la escalada de precios de los carros importados a causa de la depresión económica que dejó la pandemia del covid-19.

Ha causado sensación en redes sociales por su precio bajo, apariencia llamativa y modelo de envío, pero el auto eléctrico viral de TikTok esconde especificaciones que podrían convertirlo en una opción no tan atractiva para sus propietarios si llegara a Honduras.

Uno de los mayores atractivos del compacto chino es que puede comprarse por internet. Sin embargo, los costos para importarlo inflan la inversión. Aún no circula en Honduras y sería posible que empresas o comerciantes lo importen y vendan a clientes en el país, lo cual elevaría también el precio por el cual se viralizó en redes sociales.

Sobre el Chang Li S1 Pro se ha dicho que puede ordenarse por Alibaba u otros portales de compras por internet y puede ensamblarse en casa. Y sí, el servicio incluye esa arista, sin embargo, el precio, que oscilaría entre los 20,000 y 25,000 lempiras, no incluye los costos de importación y también se desconoce con precisión a cuánto ascenderían. Además, se tendrían que pagar otros costos de documentación y no existe información oficial en Honduras sobre si sería legal circular con él en carretera o en las ciudades.

En este caso, el Chang Li S1 Pro tiene unas dimensiones de 2.35 metros de altura, 1.60 metros de longitud y 1.20 metros de anchura, lo que permite acomodar hasta cuatro personas en su interior, aunque lo ideal sería un máximo de tres.

No obstante, este vehículo compacto no es la opción más adecuada para viajes de larga distancia, ya que su autonomía se limita a aproximadamente 50 a 70 km con una carga completa. Además, su velocidad máxima es de 30 km/h, por lo que no sería seguro utilizarlo en vías principales de alta circulación.