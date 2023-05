Decreto para adhesión a la CAF no ha sido enviado al Ejecutivo

Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro admitió ayer que el Congreso Nacional ha sido incapaz de conseguir los votos para la aprobación del acta de adhesión con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

“¿Cuál concentración de poder?, si en el Congreso no podemos ratificar ni un acta. El poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando el país”, arguyó Castro.

No obstante, ante el sinnúmero de cuestionamientos el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, desmintió ayer la versión del titular del Congreso, Luis Redondo, quien había asegurado que el decreto de adhesión ya había sido enviado al Poder Ejecutivo para la respectiva sanción presidencial.

“No, no se ha enviado a sanción el proyecto, aquí está en el CN, no es correcto, yo firmo y lo mandamos a sanción con la presidenta y eso no ha sucedido”, aseguró Zelaya.

La actitud de Zelaya fue aplaudida por la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, quien expresó: “Felicito al señor secretario del Congreso, porque como funcionario público responsable no certifica lo que no ha sucedido; el acta no ha sido aprobada. El respeto a la Constitución y las leyes debe imperar en Honduras. No más arbitrariedades como las históricamente sufridas”.

Ante los hechos ocurridos en el Congreso, diputados y funcionarios del gobierno calificaron el intento fallido de Redondo de violar las normas parlamentarias, como un escenario sin precedentes en la historia constitucional del país.

“Nunca había ocurrido, allí en ese CN se han dado situaciones que uno se queda asombrado, definitivamente es tiempo que actuemos de manera correcta”, apuntó la designada presidencial Doris Gutiérrez.

La exdiputada agregó: “Mi posición es firme y clara, los artículos de la Ley Orgánica establecen que toda acta debe de ser ratificada, esto que ha sucedido ahora es sui géneris o sea que nunca había ocurrido”.

El diputado liberal Yury Sabas argumentó: “Eso es sin precedentes, si esto se hace violaría todo lo que es la buena costumbre que se ha tenido en los demás congresos, desde la Constituyente a la fecha de aprobar el acta que es la voluntad de los representantes ratificada en un acta”. Mario Pérez, diputado nacionalista, aconsejó “al diputado Luis Redondo que someta a discusión el acta, para que se presenten las reconsideraciones que los diputados tengan y luego someta a votación”.

Mientras tanto, el Partido Libertad y Refundación no ha alcanzado los acuerdos con los bancadas opositoras para ratificar el acta.

El oficialismo necesita 65 votos, que hacen mayoría simple, para aprobar el acta.

Pero, las bancadas del Partido Salvador de Honduras, PN y una ala del Partido Liberal mantienen su posición en contra del acuerdo con la CAF, en virtud de que consideran que es innecesario endeudar al país con más de 11 mil millones de lempiras, solamente para pertenecer a esa entidad.