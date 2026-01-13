  1. Inicio
  2. · Honduras

Rasel Tomé: "El fracaso electoral de Libre es consecuencia de desaciertos”

El diputado Rasel Tomé informó que sostuvo una llamada telefónica con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, en la que le expresó varias inquietudes, entre ellas que "el fracaso electoral es consecuencia de desaciertos y de la exclusión de la militancia"

Rasel Tomé: El fracaso electoral de Libre es consecuencia de desaciertos”

Tomé explicó que estos reclamos surgen de las inquietudes de la base partidaria.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, reveló que sostuvo una conversación telefónica con el coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales, en la que trasladó una serie de inquietudes, según afirmó, por miles de militantes de la organización política.

En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Tomé aseguró que "el fracaso electoral es consecuencia de desaciertos y la exclusión de la militancia", criticando la forma en que se han manejado los cargos y decisiones dentro del partido.

TJE inicia primer recuento jurisdiccional para dar certeza a resultados electorales

El legislador también enfatizó en la necesidad de realizar cambios en la estructura de Libre: "El partido necesita democratizar los puestos, renovación, incorporación de cuadros y nuevas estrategias para enfrentar las mafias de poder, las ultra derecha, la ingerencia de Trump".

Tomé explicó que estos reclamos surgen de las inquietudes de la base partidaria, que exige transparencia en la asignación de cargos dentro de la directiva del Congreso Nacional.

María Antonieta Mejía revela como será la toma de posesión de Nasry Asfura

Además, destacó que Libre sigue comprometido con el proyecto político, pese a los recientes resultados: "Miles de personas hemos dado la vida en este proyecto. No está en discusión nuestro compromiso genuino en esta causa y en esta lucha".

El diputado insistió en que el partido requiere una renovación profunda para fortalecer su estructura y capacidad de acción, con el objetivo de enfrentar las presiones externas y desafíos políticos que, según él, amenazan la organización.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias