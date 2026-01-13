Rasel Tomé: "El fracaso electoral de Libre es consecuencia de desaciertos”

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, reveló que sostuvo una conversación telefónica con el coordinador general del partido, Manuel Zelaya Rosales, en la que trasladó una serie de inquietudes, según afirmó, por miles de militantes de la organización política. En un mensaje difundido a través de su cuenta de X, Tomé aseguró que "el fracaso electoral es consecuencia de desaciertos y la exclusión de la militancia", criticando la forma en que se han manejado los cargos y decisiones dentro del partido.

El legislador también enfatizó en la necesidad de realizar cambios en la estructura de Libre: "El partido necesita democratizar los puestos, renovación, incorporación de cuadros y nuevas estrategias para enfrentar las mafias de poder, las ultra derecha, la ingerencia de Trump". Tomé explicó que estos reclamos surgen de las inquietudes de la base partidaria, que exige transparencia en la asignación de cargos dentro de la directiva del Congreso Nacional.

En conversación telefónica mantenida con el Coordinador @manuelzr de nuestro @PartidoLibre . Le trasmití las inquietudes que me han manifestado miles de militantes.



1. No aceptar ningún puesto en la directiva del @Congreso_HND .

