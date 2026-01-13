TJE inicia primer recuento jurisdiccional para dar certeza a resultados electorales

Tegucigalpa, Honduras.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) inició este martes el primer recuento jurisdiccional de votos, con el objetivo de brindar certeza y legitimidad a los resultados de las elecciones generales, al tiempo que informó sobre la admisión e inadmisión de recursos de apelación en los niveles municipal y legislativo. Durante una comparecencia de prensa, el magistrado Mario Morazán, junto con el magistrado Mario Urrutia y la magistrada Miriam Barahona, aseguró que el proceso se desarrolla de manera conjunta y sin discordias internas dentro del órgano jurisdiccional. “Hoy iniciamos el primer recuento jurisdiccional, es decir, el primer recuento de votos ordenado por el Tribunal de Justicia Electoral. Este caso es uno de los sesenta y seis en los cuales, con transparencia, el Consejo Nacional Electoral nos ha dicho a toda la ciudadanía y a todo el sistema electoral que no hay certeza de los resultados”, expresó Morazán. El magistrado indicó que, además del caso en revisión, existen otras 65 corporaciones municipales donde aún no hay claridad sobre quién resultó electo como alcalde o alcaldesa, situación que compromete uno de los principios fundamentales del sistema electoral.

"Un principio que rige al sistema electoral en su conjunto y al Tribunal de Justicia Electoral es el principio de certeza, para lo cual es necesario que los procesos sean transparentes y los resultados verificables", señaló. Morazán explicó que el recuento será realizado por los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), quienes actuarán en nombre del TJE como parte del proceso jurisdiccional. "La razón de ser del Tribunal de Justicia Electoral y del evento de hoy es dar esa certeza que ya el órgano administrativo, el Consejo Nacional Electoral, nos ha dicho que no existe", afirmó. Añadió que la certeza en los resultados es indispensable para legitimar el proceso electoral, a los candidatos electos y al sistema democrático. "La certeza es necesaria para darle legitimidad al proceso, legitimidad a los candidatos que vayan a asumir cargos de elección popular y legitimidad al sistema electoral. Si el Tribunal de Justicia Electoral no contribuye a dar esa certeza que no dio el Consejo Nacional Electoral, no tiene razón de existir", sostuvo.

Recursos de apelación admitidos e inadmitidos