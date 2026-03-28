Qué significa que Honduras haya mejorado en calificación de Standard & Poor's

Tegucigalpa.

La agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) mejoró la perspectiva crediticia de Honduras de "negativa" a "estable" y confirmó sus calificaciones soberanas en “BB-/B”, tras una reducción de la incertidumbre política y un "mayor compromiso con la consolidación fiscal", informó este viernes el ministro de Finanzas, Emilio Hernández. El ajuste en la perspectiva representa una "clara señal de confianza" en el país centroamericano, en un contexto de "mayor certidumbre política y económica, así como de avances en la implementación de reformas orientadas a la consolidación fiscal", subrayó Hernández a periodistas.

Hernández aseguró que el Gobierno recibe con “buenos ojos” la decisión de la calificadora de riesgo, una medida que, a su juicio, valida las políticas internas y fortalece los lazos con socios estratégicos como Estados Unidos y organismos multilaterales. La medida genera "estabilidad", garantiza "seguridad jurídica" y permitirá al país acceder a "mejores tasas de interés" y plazos más favorables, lo que, según Hernández, facilitará la obtención de financiamiento, ya sea mediante préstamos o emisiones de bonos, y reforzará la certidumbre jurídica necesaria para atraer inversión extranjera y generar empleo. Pese al optimismo, Hernández recordó que Honduras aún no alcanza el grado de inversión, por lo que consideró necesario continuar con las reformas y mantener el rumbo económico, apoyado en el diálogo con organismos multilaterales, para consolidar la estabilidad y sostener el crecimiento.

"Tenemos que seguir trabajando, pero vamos por el camino correcto", afirmó Hernández, quien reafirmó el compromiso de la Secretaría de Finanzas de continuar impulsando una "gestión fiscal responsable, transparente y sostenible, que contribuya a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo del país".

"Reducción de incertidumbre política"

Según el informe de la calificadora, la mejora responde a la “reducción de la incertidumbre política en Honduras” tras el cambio de Gobierno en enero pasado, lo que se tradujo en “cambios significativos” en las políticas, incluido un “mayor compromiso con la consolidación fiscal” y una relación “más estrecha” con el sector privado. Pese a la mejora en la perspectiva, S&P advirtió que podría bajar las calificaciones en un plazo de seis a doce meses si el debilitamiento de las condiciones externas frena la inversión o limita el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. Por el contrario, la agencia contempla una posible subida de las calificaciones en el mismo período si la implementación de reformas estructurales fortalece el Estado de derecho y si el Gobierno hondureño que preside Nasry 'Tito' Asfura logra resolver las deficiencias históricas en el sector energético.

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