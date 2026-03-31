¿Qué día exactamente murió Jesús? Esto es lo que se sabe

San Pedro Sula, Honduras.

Con la llegada de la Semana Santa, surgen nuevamente dudas y debates sobre cuál es la fecha exacta de la muerte de Jesús. Muchos estudios bíblicos, científicos e históricos han analizado este acontecimiento, acercándose a momentos similares. Aunque la Biblia no señala una fecha específica, los relatos del Nuevo Testamento indican que la muerte de Jesús ocurrió un día viernes. Por ejemplo, el evangelio de Marcos 15,42 dice: "Y ya al anochecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado".

Además, el hecho se puede ubicar dentro de un marco histórico concreto, ya que la Biblia explica que sucedió durante el gobierno de Poncio Pilato, quien ejerció entre los años 26 y 36 d.C. Otro dato adicional que brinda la Biblia es que Lucas 3,1 señala que "en el quinto año del imperio de Tiberio César, Poncio Pilato se convirtió en procurador de Judea y Herodes en tetrarca de Galilea".



Fecha exacta

Entonces, ¿qué día exactamente murió Jesús? En el ámbito científico, académico y astronómico, investigadores como Colin Humphreys y Graeme Waddington, de la Universidad de Oxford, analizaron mediante cálculos astronómicos el calendario judío y los fenómenos celestes descritos en la biblia. Ellos concluyeron su investigación en que el 3 de abril del año 33 d.C. ocurrió un eclipse lunar visible en Jerusalén al atardecer, lo que algunos relacionan con las referencias a la oscuridad durante la crucifixión. Medios como ACI Prensa, a partir de análisis de historiadores como el escritor y apologeta católico Jimmy Akin, han reducido las posibles fechas a dos principales: el 7 de abril del año 30 d.C. y el 3 de abril del año 33 d.C. En cuanto a la evidencia geológica, un estudio sobre sedimentos del Mar Muerto identificó rastros de un terremoto ocurrido entre los años 26 y 36 d.C., periodo que coincide con la muerte de Jesús. Este hallazgo ha sido vinculado con el relato del Evangelio de Mateo, que menciona un sismo en el momento de la crucifixión, reforzando la hipótesis del año 33. Otros estudios científicos independientes, como uno publicado en el repositorio Zenodo, afirman que Jesús murió el lunes 18 de abril del año 29 d. C., en el calendario juliano, y no un viernes. No obstante, esta es una fecha menos tradicional y aceptada.