¿Se come carne en Semana Santa? Esto dice la Biblia

San Pedro Sula, Honduras.

Durante esto tiempo, la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, por lo que los creyentes son invitados al recogimiento, al sacrificio y a la preparación espiritual.

A pocos días de celebrar la Semana Santa , surge una duda entre muchas personas: ¿Se come carne durante estos días y qué dice la biblia sobre ello?

Según el Código de Derecho Canónico, canon 1251, todos los católicos del mundo deben abstenerse de comer carne los viernes de Cuaresma, el periodo de 40 días antes de la Semana Mayor, y el Viernes Santo.

Canon 1251: "Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo".

Esta práctica no proviene directamente de la biblia, pero está basada en ella. El fundamento bíblico del ayuno y la abstinencia se encuentra en la penitencia.

La Iglesia utiliza el ejemplo de los 40 días de Jesús en el desierto para invitar a los fieles a "un sacrificio personal que purifique el espíritu".

sobre esto, Aciprensa explicó que: "La Iglesia Católica ha fijado algunos días y tiempos litúrgicos con el fin de que los fieles estén unidos en una celebración común de la penitencia".

"Estas prácticas penitenciales no son meros rituales vacíos, sino que son parte constitutiva del arrepentimiento, de apartarse del pecado y volver a Dios con una verdadera conversión interior", afirmó.

Catholic.net aseguró que "lo que la Iglesia busca es unirnos en un solo sentir (Fil 1, 27) para conmemorar la muerte del Señor, y presentar un espíritu reflexivo y de penitencia. ¿De qué manera? Promoviendo el ayuno y la abstinencia".

Las normas sobre la abstinencia de carne son obligatorias para los fieles a partir de los 14 años, mientras que las normas sobre el ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años. Las embarazadas y los enfermos están excluidos de esta práctica.