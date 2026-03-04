Las 14 estaciones del Viacrucis: este es el significado de cada una y qué se medita en ellas

San Pedro Sula, Honduras.

Durante la Cuaresma, la Iglesia Católica realiza una práctica muy tradicional de esta época como preparación para la Semana Santa: el rezo del Viacrucis. Esta devoción consiste en meditar la pasión de Cristo durante una procesión donde se marcan 14 estaciones, en las cuales se detiene a contemplar y rezar. Mientras se camina, se acompaña con el canto del Viacrucis y otros himnos que pueden depender de las costumbres de cada lugar. Cada estación representa una escena en específico de la pasión de Cristo.

Viacrucis es una expresión latina que en español significa "camino de la cruz", así que este representa el recorrido que Jesús hizo cargando la cruz desde la casa de Pilato hasta el Monte Calvario.

14 estaciones y su significado

A continuación presentamos las 14 estaciones del Viacrucis y el significado de cada una. 1. Jesús es condenado a muerte: En esta estación se medita el pasaje bíblico Mateo 27, 22-23. 26, donde Pilato pregunta a la multitud lo que deseaban que él hiciera con Jesús. A lo que la gente respondió "sea crucificado". 2. Jesús carga con la Cruz: Aquí se recuerda cuando Jesús toma la cruz y comienza su camino hacia el Calvario. La lectura bíblica que se medita en esta estación es San Mateo 27, 27-31.

3. Jesús cae por primera vez: En este momento del Viacrucis se señala la primera caída de Jesús bajo el peso de la cruz, representando el peso del dolor físico. 4. Jesús se encuentra con su Madre: Este es un espacio dedicado al doloroso encuentro entre Jesús y la Virgen María durante el camino al Calvario, reflejando el sufrimiento compartido entre madre e hijo. 5. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz: La meditación de esta estación corresponde a la cita bíblica del evangelio de Mateo 27, 32; 16, 24, donde Simón es obligado por los soldados a ayudar a Jesús a cargar con la cruz. La Iglesia Católica invita en este momento a acompañar a los que más sufren. 6. La Verónica limpia el rostro de Jesús: Según la tradición, una mujer llamada Verónica limpia el rostro de Jesús con un paño, en el que queda impresa su imagen. Representa la compasión y el consuelo en medio del dolor. 7. Jesús cae por segunda vez: Se medita una nueva caída de Jesús, que refleja el cansancio extremo y la perseverancia ante la adversidad. 8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén: En este momento, Jesús se dirige a las mujeres que lloraban por Él, pidiéndoles que no lloren por Él, sino por ellas y sus hijos. 9. Jesús cae por tercera vez: La tercera caída simboliza el sufrimiento llevado al límite, pero también la determinación de levantarse y continuar hasta cumplir su misión. 10. Jesús es despojado de sus vestiduras: Antes de ser crucificado, los soldados le quitan sus ropas. Este acto representa la humillación y el despojo total. 11. Jesús es clavado en la cruz: Jesús es crucificado, clavado de manos y pies. Esta estación recuerda el momento central del sacrificio. 12. Jesús muere en la cruz: Se medita la muerte de Jesús, quien fallece tras horas de agonía. Es el momento culminante de la llamada "redención cristiana". 13. Jesús es bajado de la cruz: El cuerpo de Jesús es colocado en brazos de su madre. Representa el dolor profundo y el silencio tras el sacrificio.