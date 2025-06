"No queremos ser aliados de Libre, no tenemos la misma ideología": Fátima Mena

San Pedro Sula, Honduras

Siempre y cuando el TJE actúe “conforme a estricto derecho y no esté sesgado como el CNE ”, advierte Fátima Mena , diputada y presidenta del PSH. Por no cumplir con los requisitos ante el CNE, el PSH quedó fuera de los próximos comicios ; sin embargo, esperan que el TJE se "estrene" dando una resolución positiva.

Hoy vengo del Tribunal de Justicia (jueves), se requirió al CNE para que remitiera el expediente y a las tres de la tarde todavía no había remitido nada, se les va a vencer el plazo a las cinco, si a las cinco no mandan se les va a hacer un requerimiento para que en 24 horas lo presenten, así que mañana (viernes), voy a ir al Tribunal para ver el estatus.

¿Analizaron participar en las elecciones primarias?

Sí, nosotros íbamos a participar, pero el costo por cada partido que participa anda alrededor de 400 millones de lempiras, lo que hubiese implicado la participación de partidos adicionales al presupuesto por el CNE, nosotros creímos que teníamos nuestras propias dinámicas para poder escoger a candidatos y candidatas y por eso decidimos no hacerlo, sin embargo, creo que la intención de querernos eliminar estuvo desde un principio.

¿Quién no quiere que crezca el PSH?

Creo que esto fue liderado por el Partido Libertad y Refundación, pero fue acompañado por el Partido Nacional y por el Partido Liberal. Entiendo que esto fue un acuerdo del bipartidismo para poder repartirse el poder, o tener un pedazo del pastel más grande, sacrificando la democracia en el país.

¿Ante esta situación, han recibido apoyo de Salvador Nasralla, fundador del PSH?

No, la verdad que no, él ahora está dentro del Partido Liberal, lo único que le habíamos pedido era que le dijera a la consejera Hall (Ana Paola Hall), pero no podemos desconocer que cada consejo responde a intereses de sus partidos, pero fue lamentable no tener ninguna respuesta positiva por parte del Partido Liberal. La consejera liberal fue de las que no apoyo los procesos de prórrogas, consintió un proceso inventado a última hora y al final por unanimidad pasó la resolución de la no inscripción del PSH, lo que deja en evidencia un acuerdo del tripartidismo.

¿Sienten que el partido de Gobierno les abandonó después de que ganaron las elecciones pasadas gracias a una alianza?

No es el abandono, es la mentira, es la traición, es que no cumplían lo que prometían, el Partido Salvador de Honduras se ha constituido como un partido de oposición a Libertad y Refundación, nosotros no somos aliados de Libre, no queremos ser aliados de Libre, no tenemos la misma ideología de ellos.

¿Si en ninguna instancia les resuelven a favor, seguirán apoyando proyectos oficiales en el congreso?

Nosotros vamos a tomar decisiones a favor de Honduras, independientemente como se comporte el CNE, así como mire como el CNE fue el más ingrato con nosotros y ahí le aprobamos el presupuesto, porque Honduras necesita líderes que tomen decisiones pensando en Honduras y no en intereses particulares.