Gobierno supervisa el primer radar de vigilancia aérea construido en Honduras

El primer radar de vigilancia aérea desarrollado en Honduras fue puesto a prueba este día bajo la supervisión de autoridades en la Base Naval de Caratasca, en el departamento de Gracias a Dios. El Gobierno informó que “este proyecto forma parte de los esfuerzos del Gobierno de la República, presidido por Xiomara Castro, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en especial contra el narcotráfico”. Sin embargo, no se detalló el costo del radar.

Sarahí Cerna, ministra de la Presidencia, representó a la mandataria hondureña en la supervisión. Estuvo acompañada por Orlando Garner, subsecretario de Defensa; Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), y miembros de la Junta de Comandantes. Según informó Casa Presidencial, el radar fue desarrollado por la Universidad de Defensa de Honduras y tendría "la capacidad de detectar avionetas que sobrevuelan ilícitamente hasta una distancia de 100 kilómetros".

La ministra Sarahí Cerna expresó su satisfacción por la instalación del Sistema de Detección de Objetivos, que permitirá "monitorear las naves aéreas y los vuelos ilícitos". Orlando Garner, viceministro de Defensa, afirmó que el radar "pone a Honduras en una posición avanzada en el desarrollo tecnológico que se está siguiendo en la región".

Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, destacó que la “incorporación de este sistema responde a una instrucción directa de la presidenta Castro orientada a fortalecer el escudo soberano y generar un ambiente de mayor seguridad”. “Hemos hecho las estrategias requeridas; tenemos presencia en todos los ingresos fluviales, esos corredores de movilidad de los ríos y lagunas”, concluyó Hernández