Primer hondureño con TPS detenido en Florida tras cancelación del programa

Tegucigalpa, Honduras

Un hondureño beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS) fue detenido en Orlando, Florida, tras la cancelación del programa, generando preocupación entre comunidades migrantes. Más de 55,000 hondureños que por más de 25 años vivieron protegidos bajo el TPS, ahora corren el riesgo de ser deportados tras el fin del programa Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, informó que el compatriota fue requerido por las autoridades mientras abastecía de combustible su vehículo de trabajo, en lo que se presume es parte de una nueva estrategia de control en estaciones de servicio.

El hondureño, originario de Olancho, no portaba licencia de conducir al momento de la inspección, lo que facilitó su traslado hacia un centro de detención migratoria. Su identidad no ha sido revelada a petición de sus familiares. Lo que agrava la situación es que el detenido es empresario en Estados Unidos, dueño de tres viviendas y de su propia compañía, lo que refleja el nivel de estabilidad que muchos tepesianos habían alcanzado durante más de dos décadas de vigencia del programa. Sus familiares y abogados trabajan en localizarlo y gestionar recursos legales para evitar su deportación. "Este es el primer caso confirmado de un hondureño con TPS que es detenido tras la cancelación del programa", declaró Juan Flores. El líder comunitario detalló que la detención se produjo bajo circunstancias que evidencian el riesgo permanente al que se enfrentan miles de connacionales. Flores relató que, al acudir al consulado de Honduras en Miami, pudo confirmar que en esa jurisdicción actualmente hay alrededor de 40 hondureños detenidos por motivos migratorios.

Operativos migratorios continúan y cada día aumenta la incertidumbre

Según explicó Daisy Tosta, cónsul de Honduras en Miami, algunos son liberados bajo fianza si cuentan con un proceso migratorio activo, pero quienes no lo tienen enfrentan deportaciones inmediatas. La comunidad hondureña en Florida observa con temor este primer caso. Aunque aún esperan un fallo judicial que pueda revertir la cancelación del TPS, los operativos migratorios continúan y cada día aumenta la incertidumbre. “En Florida, manejar sin licencia de conducir es considerado un delito. Ese es uno de los principales riesgos para los tepesianos en este estado”, advirtió Flores. Además, explicó que las autoridades suelen montar retenes en horas laborales, especialmente en gasolineras donde los inmigrantes se abastecen de combustible antes o después de su jornada. Ante esta realidad, la recomendación de la Fundación 15 de Septiembre es que los hondureños se mantengan atentos y preparados, eviten exponerse en zonas de control y cuenten con un abogado de confianza que pueda responder en caso de una detención. “Si tienen un proceso migratorio activo, eso puede salvarlos de una deportación inmediata, pero la mayoría de los tepesianos hondureños no cuentan con estos procesos, por lo que el peligro de las deportaciones es mayor”, señaló Flores. El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa migratorio otorgado por Estados Unidos a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro.