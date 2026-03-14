Presidente y vicepresidente del BCH ganan L300,000 y L260,000 mensuales

El Banco Central de Honduras (BCH) oficializó los salarios de sus principales autoridades, o sea el presidente y vicepresidente electos en el nuevo gobierno, los que denotan un fuerte incremento en comparación a lo que devengaron sus antecesores.
El cargo de presidente, el que ostenta el economista Roberto Lagos, tiene una asignación mensual de 300,000 lempiras de salario presupuestado y un sueldo neto de L232,395.70.
Esa remuneración es superior a lo que percibía la anterior presidenta Rebeca Santos, quien su último salario fue de 160,201 lempiras.
En el caso del vicepresidente del BCH, Saúl Montes Amaya, el salario presupuestado es de 260,000 lempiras al mes y un sueldo neto de 180,629.98, de acuerdo con la información publicada en el Portal de Transparencia del Banco Central de Honduras.
El salario del citado funcionario es mayor que el percibido por su antecesor, que era de 158,348 lempiras.
Respecto a los tres directores, los que fueron nombrados en el gobierno anterior sus sueldos son menores a 160,000 lempiras mensuales, no obstante, a partir de febrero dos recibieron aumentos.
Julio Escoto es el director con más antigüedad, al acumular dos años y cinco meses, con un salario de 159,995 lempiras mensuales, mayor que los L147,146 que percibía en enero pasado, siendo favorecido con un aumento de L12,849, equivalente a 8.73 puntos porcentuales.
En el caso de la segunda directora, Sonia Carolina Aspra, con siete meses de ocupar el cargo, su sueldo subió de 130,000 a 145,915 lempiras al mes, con un ajuste de L15,915, que significa 12.24%. La tercera directora es Saraí Cerna, quien fue electa el pasado 24 de enero en ese puesto, con un salario de 135,000 lempiras mensuales.
En el gobierno de la presidenta Xiomara Castro las autoridades nombradas para dirigir el Banco Central de Honduras decidieron reducirse los salarios en alrededor de 50%.
El cargo de presidenta tenía asignado un sueldo de 274,697 lempiras y Santos decidió reducírselo a L135,000. En el caso del vicepresidente, el sueldo mensual se lo rebajó de 258,675 a 130,000 lempiras mensuales.
Presidente y vicepresidente del BCH ganan L300,000 y L260,000 mensuales
En enero pasado, el Banco Central de Honduras autorizó un ajuste para sus funcionarios y empleados; dos directores recibieron entre L12,849 y L15,915