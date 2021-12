Presidente anuncia que Honduras recibirá más de dos millones de vacunas pediátricas

El gobernante no precisó c uándo comenzarán a llegar los fármacos para inmunizar a la población infantil del país.

Las clases en escuelas y colegios públicos de Honduras se iniciarán en la primera semana de febrero, aunque todavía no se sabe si de manera presencial, después de dos años bajo la modalidad virtual, que no ha abarcado a todos los estudiantes del país porque muchos, principalmente los más pobres, no disponen de los recursos tecnológicos necesarios.

Fredy Guillén, viceministro de la Secretaría de Salud, informó recientemente que el actual gobierno “dejará listo el dinero y el contrato con las farmacéuticas para continuar vacunando a la población hondureña”.

“Nuestros niños deben continuar recibiendo educación, los maestros están vacunados, los padres también y se debe apostar a lograr el objetivo de vacunar a todos”, comentó el galeno.

Por su parte, Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Honduras, recordó que vienen meses duros para los países del mundo, pero “en Honduras no podemos dejar de hablar de la equidad de la distribución de las vacunas, hacer llegarlas a todos los rincones y buscar a las personas vulnerables que no se han vacunado”.

“El gobierno actual debe hacer un análisis de las lecciones aprendidas y de los logros para mantenerlos y fortalecerlos para que el próximo gobierno tenga información suficiente e ir planteando su estrategia y abordaje”, detalló Huerta.