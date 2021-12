La Dirección Departamental de Educación de Cortés tiene más de 20 solicitudes de retorno a clases semipresenciales para el próximo año enviadas por centros educativos privados bilingües y en español de la Capital Industrial.

Las autoridades de la departamental comenzaron en junio una prueba piloto en esta modalidad.

Luego de una exhaustiva inspección, los centros aprobados por reunir los requisitos para la prueba 2021 fueron la Escuela Internacional Sampedrana (EIS), Freedom Academy, Escuela Santa María del Valle, Western Academy, Seran, Itee, Liceo Centroamericano, Happy New Dawn, Our Second Home y Gran Comisión.

Esta prueba piloto no ha dado resultados negativos a la fecha y por eso en enero, si el nuevo Gobierno no determina otras medidas y no hay crecimiento de casos de covid, la departamental procederá a realizar la evaluación de más de 20 centros que enviaron solicitud, explicó Milton Ayala, director departamental de Educación.

En ese sentido, habría más de 25 centros privados operando en la modalidad semipresencial. Ayala enfatizó en que el proceder con esta modalidad va a ir determinado de tres factores claves: olas de contagio en el país con la llegada de nuevas cepas como la ómicron, determinaciones distintas del Gobierno entrante y que cada uno de los centros solicitantes reúna los requisitos, entre los cuales prima el espacio de las aulas, ventilación y el sistema hidrosanitario.

Cada menor que acuda a estos centros privados deberá portar una mascarilla y lavar sus manos al momento de ingresar a las instalaciones.

“El sector privado durante la pandemia ha venido alistándose para paulatinamente programar un retorno a clases. Algunos han estado de forma híbrida (virtual/ presencial) y otros solo en línea. Tenemos unas 20 solicitudes en cartera y en enero reanudamos las visitas a los centros educativos con todo el equipo que conforma el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). Tenemos preocupación por nuevas variantes, esperamos a ver cómo evoluciona eso y si habrá nuevas medidas”, comentó.

A nivel público se proyectan clases semipresenciales, pero eso dependerá con más hincapié que los centros reúnan las condiciones, considerando que hay muchas debilidades en la infraestructura en Cortés.

En Cortés buscaría entregar cada cierto tiempo mascarillas reutilizables, pero será decisión del nuevo gobierno de Xiomara Castro.