$!Salud dice que al nuevo Gobierno le dejarán listos contrato y dinero para vacunar a menores

Guillén continuó diciendo que la vacunación se debe extender a la población, sobre todo aquellos que aún no se han vacunado. El llamado es aquellas personas que aún no han recibido ni una vacuna y otras que no han completado el esquema a que acudan a los puntos establecidos, “hay vacunas disponibles para los mayores de 12 años, llevamos más de 250,000 dosis de refuerzos aplicadas al personal de salud, pacientes renales, y personas inmunocomprometidas”, agregó.

“Los hondureños que aún no se han vacunado, que cumplieron cuatro meses después de esquema completo y son mayores de 50 años deben vacunarse con dosis de refuerzo”, concluyó el funcionario.

Por su parte, Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Honduras, recordó que vienen meses duros para los países del mundo, pero “en Honduras no podemos dejar de hablar de la equidad de la distribución de las vacunas, hacer llegarlas a todos los rincones y buscar a las personas vulnerables que no se han vacunado”.

“El gobierno actual debe hacer un análisis de las lecciones aprendidas y de los logros para mantenerlos y fortalecerlos para que el próximo gobierno tenga información suficiente e ir planteando su estrategia y abordaje”, detalló Huerta.

Asimismo, el doctor Marco Tulio Medina dijo que a Honduras se le ha otorgado un fondo para investigación, trabajar en la farmacovigilancia y conocer para las formas severa de pacientes hospitalizados por el coronavirus. Esto será trabajado en conjunto por la Secretaría de Salud, Organización Mundial de la Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en tanto, el doctor Salvador Moncada será el garante de que esos fondos sean administrados e implementados en seis hospitales y que los datos sean exactos para tener una farmacovigilancia correcta.

Los casos de covid-19 en Honduras ascendieron hasta ayer jueves a 378,735 desde el inicio de la pandemia, mientras que los pacientes recuperados se incrementaron a 123,190 y los muertos a 10,428, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager).

Hasta el 12 de diciembre se registraban 8,759,745 dosis de vacunas aplicadas, de las cuales 4,821,378 eran primeras, 3,697,915 segundas y 240,452 dosis de refuerzo, indicó el Sinager en un comunicado.