El presidente Juan Orlando Hernández, durante un evento realizado en las últimas horas virtió declaraciones a los medios de comunicación y se refirió escuetamente a la toma de posesión del próximo 27 de enero cuando reciba la banda presidencial Xiomara Castro.

Los reporteros le consultaron si asistiría a la toma de posesión en el estadio Nacional, a lo que el mandatario respondió de manera ambigua: “Creo que ese tema del estadio es para que el presidente entrante posesione su compromiso de los primeros 100 días”.

Seguidamente, al ser abordado para conocer su punto de vista ante los posibles gritos de la popular frase de “¡Fuera JOH!”, comparó entre sonrisas e ironía dicha expresión con una conocida película de ciencia ficción.

“Me identifico con la película de Matrix, cuando de pronto viene una bala y otra y uno se mueve para esquivarlas. Luego me agacho y si me pega una me imagino que es un terrón de mantequilla dura en pleno sol, que se derrite y resbala”.

Con sus comentarios, el gobernante dejó entrever que podría no asistir al estadio para entregar la banda presidencial, sin embargo, esto no ha sido confirmado. Analistas coinciden que Hernández no estaría dispuesto a exponerse ante los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y demás movimientos en alianza; no obstante, en reiteradas ocasiones Juan Orlando Hernández ha dicho en entrevistas y foros que ya está acostumbrado a lidiar con situaciones de ese tipo.

Por otro lado, la virtual presidenta electa Xiomara Castro ha decidido que no se haga uso de recursos del Estado para su toma de posesión, el 27 de enero de 2022, por lo que la Comisión de Traspaso Presidencial solicitó el pasado martes ayuda económica a los hondureños.

Miembros de la Comisión de Traspaso Presidencial, que coordina el diputado Jari Dixon, dijeron a los periodistas que la toma de posesión de Castro será en el Estadio Nacional, de Tegucigalpa, y que “la decisión personal de la presidenta es no utilizar los recursos del erario público para realizar su toma de posesión”.

Para el evento, al que están siendo invitados presidentes de otros países y artistas internacionales, entre otros, la Comisión de Traspaso Presidencial indicó que se ha abierto una cuenta en un banco local en la que “la población puede contribuir siempre y cuando sean fondos de origen lícito, para lo que se seguirán los mecanismos de la Unidad de Política Limpia”.

El equipo de trabajo que coordina la toma de posesión de Xiomara Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009), señaló además que “en su momento informará sobre mandatarios y delegaciones internacionales que acompañarán la toma de posesión de la presidenta”.

“La gran fiesta del pueblo, junto a la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, tendrá un gran acto cultural, con artistas nacionales e internacionales que marcarán el inicio de la gesta cívica y patriótica por el gran pueblo de Honduras”, señaló la Comisión de Traspaso Presidencial en un comunicado.

Castro será la primera mujer en la historia política de Honduras que llegue a la presidencia del país.

El 27 de enero de 2022 sucederá en el poder a Juan Orlando Hernández, quien ese día concluirá su segundo mandato de cuatro años, además de que llegarán a su fin tres períodos consecutivos de gobierno del Partido Nacional.

Castro fue elegida en los comicios generales del 28 de noviembre, cuyos resultados oficiales serán dados a conocer a más tardar el 28 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).