Preocupación en el Congreso Nacional por la falta de anestesiólogos en Honduras

El congresista Carlos Umaña, se reunió con la Confederación de Sociedades de Latinoamérica de Anestesiología, para tratar el tema sobre la problemática que existe por la falta de anestesiólogos en Honduras y Latinoamérica.

Además, se dialogó sobre la creación de una ley que mejore las condiciones de los especialistas en anestesia en el país.

El congresista por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, explicó que “Honduras tiene un gran desafío y es mejorar la salud pública a nivel nacional, sabemos que tenemos grandes retos, que no solamente nuestro país está sujeto, sino una problemática a nivel nacional, creemos que entre los próximos 5 a 10 años, si no formamos nuestros propios recursos para impartir la especialidad de la anestesia no vamos a tener el número suficiente de personas para cubrir la demanda de anestesia”.

Umaña reveló que la Confederación de Sociedades de Latinoamérica de Anestesiología, con presencia en 19 países con similares problemáticas, realiza una cruzada para animar a los gobiernos para formar sus propios recursos y cubrir la demanda de anestesia.

La presidenta de la Confederación de Sociedades de Latinoamérica de Anestesiología, Laura Pérez, dijo que “Nosotros representamos la meta de la OMS de dar anestesia y cirugía segura en el mundo, se estima que el 3,5 % de las muertes maternas se debe a pobres cuidados anestésicos y el 14 % de las madres que dan a luz por cesárea es por malos cuidados de anestesia, es donde nosotros actuamos para evitar esta tasa de mortalidad”.

Estamos en Honduras para conversar, planificar y establecer estrategias para ayudar al pueblo hondureño y marcar una atención sanitaria digna y asequible para todos, esa es nuestra misión y nuestro objetivo, concluyó Pérez.