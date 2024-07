Preocupa fuga de profesionales a EUA, México y España

De acuerdo a expertos, el hondureño ya no solo centra su mirada en Estados Unidos como el país de oportunidades sino también ve en Europa una opción, sobre todo España, además de otros países como Italia, México, Canadá y de los países de la región, El Salvador, por su moneda dolarizada.

Todos los sectores se están viendo afectados con la fuga de mano de obra calificada, que repercute en baja producción, pérdida de competitividad y dinero.

De enero a la fecha, han sido retornados más de 21,028 hondureños, 15,705 desde Estados Unidos, 4,680 desde México, de España 179 y de Guatemala 354. Aunque defensores de derechos humanos aseguran, que a diario siguen saliendo un promedio de 1,000 hondureños hacia diferentes rumbos, aunque la mayoría tras el mal llamado sueño americano.

“Esas cifras no bajan, esas cifras se mantienen. Los profesionales se están yendo por miedo, producto de la violencia, porque aunque se esté dando una política de combate a la criminalidad no va a la par de un programa de protección a testigos, de ayudas para las víctimas, no hay protección”, aseveró Itsmania Platero, defensora de los derechos de migrantes.

Están saliendo hondureños con diferentes grados de escolaridad, pero preocupa que está aumentando la migración de profesionales universitarios como abogados, médicos, ingenieros y técnicos en diversas áreas como electricidad y mecánica, entre otros.

“Están migrando hacia Estados Unidos, Europa en España, ahí hay más oportunidades para mujeres, para cuidar personas mayores, para el hombre es más complicado”.

Platero señala que el hondureño no está viendo oportunidades para crecer en Honduras, los que piensan en emprender se enfrentan a la ola de violencia y la extorsión, que lejos de disminuir va en aumento.