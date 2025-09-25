Policía Turística estrena uniforme y flota vehicular para fortalecer la seguridad

San Pedro Sula, Honduras

La División de Policía Turística de la Policía Nacional presentó este jueves su nuevo uniforme y una flota vehicular destinada a reforzar la seguridad en las principales zonas de afluencia turística de Honduras.

El acto contó con la presencia del secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, representantes de la Secretaría de Turismo y del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para fortalecer el sector.