Policía Turística estrena uniforme y flota vehicular para fortalecer la seguridad

La División de Policía Turística de la Policía Nacional presentó este jueves su nuevo uniforme y una flota vehicular destinada a reforzar la seguridad en las principales zonas de afluencia turística de Honduras.
El acto contó con la presencia del secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, representantes de la Secretaría de Turismo y del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para fortalecer el sector.
Sánchez expresó que, “esto es un paso positivo para la División de Policía Turística, la cual está dando avances en un mundo globalizado, brindando seguridad a los turistas nacionales e internacionales, quienes son los que robustecen la actividad hotelera e impulsan el movimiento económico del país”.
Más de mil uniformes fueron entregados a los agentes a nivel nacional. La nueva indumentaria, de color blanco, incorpora el logo “Guardianes Sagrados Balam”, inspirado en los espíritus protectores mayas.
La Policía Turística, creada en 2002, busca atender a turistas nacionales y extranjeros con agentes bilingües, brindar seguridad en aeropuertos, sitios arqueológicos, arrecifes y pueblos mágicos, además de contribuir al dinamismo económico y hotelero del país.