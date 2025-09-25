  1. Inicio
  2. · Honduras

Policía Turística estrena uniforme y flota vehicular para fortalecer la seguridad

Más de mil uniformes fueron entregados a los agentes a nivel nacional. La nueva indumentaria, de color blanco, incorpora el logo “Guardianes Sagrados Balam”

Policía Turística estrena uniforme y flota vehicular para fortalecer la seguridad

El nuevo uniforme será blanco e incluirá el distintivo emblema de los Guardianes Sagrados: “Balam”.

 Foto: Cortesía Policía Nacional
San Pedro Sula, Honduras

La División de Policía Turística de la Policía Nacional presentó este jueves su nuevo uniforme y una flota vehicular destinada a reforzar la seguridad en las principales zonas de afluencia turística de Honduras.

El acto contó con la presencia del secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, representantes de la Secretaría de Turismo y del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para fortalecer el sector.

Filarmónica de SPS hará gira por España para conmemorar 80 aniversario

Sánchez expresó que, “esto es un paso positivo para la División de Policía Turística, la cual está dando avances en un mundo globalizado, brindando seguridad a los turistas nacionales e internacionales, quienes son los que robustecen la actividad hotelera e impulsan el movimiento económico del país”.

Más de mil uniformes fueron entregados a los agentes a nivel nacional. La nueva indumentaria, de color blanco, incorpora el logo “Guardianes Sagrados Balam”, inspirado en los espíritus protectores mayas.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral de renovación institucional, dijeron las autoridades de la Policía Nacional.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral de renovación institucional, dijeron las autoridades de la Policía Nacional.

(Foto: Cortesía Policía Nacional )

La Policía Turística, creada en 2002, busca atender a turistas nacionales y extranjeros con agentes bilingües, brindar seguridad en aeropuertos, sitios arqueológicos, arrecifes y pueblos mágicos, además de contribuir al dinamismo económico y hotelero del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias