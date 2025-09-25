  1. Inicio
Filarmónica de SPS hará gira por España para conmemorar 80 aniversario

La filarmónica, administrada por la Escuela de Música Victoriano López, expuso que su objetivo con la gira es mostrar el talento de los jóvenes hondureños

La comitiva de la Filarmónica de SPS antes de viajar a España.

 Cortesía: Filarmónica de SPS
San Pedro Sula.

La Fundación Filarmónica de San Pedro Sula conmemorará su 80 aniversario con una gira internacional en España, donde ofrecerá cuatro conciertos.

En esta presentación participarán el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la escuela, acompañados por el tenor hondureño Marco Matute, quien viajó desde Nueva York para integrarse a la gira.

La filarmónica, administrada por la Escuela de Música Victoriano López, expuso que su objetivo con la gira es mostrar el talento de los jóvenes hondureños.

Parte de la comitiva de la Filarmónica de SPS antes de viajar a España.

Además, desde Barcelona se unirá la artista de castañuelas Imma González, fortaleciendo el elenco artístico de las presentaciones.

La escuela espera ser recibida por el embajador hondureño Marlon Brevé, como parte de las actividades culturales y protocolares que acompañarán los conciertos en distintas ciudades de España.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
