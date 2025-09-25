Filarmónica de SPS hará gira por España para conmemorar 80 aniversario

San Pedro Sula.

La Fundación Filarmónica de San Pedro Sula conmemorará su 80 aniversario con una gira internacional en España, donde ofrecerá cuatro conciertos.

En esta presentación participarán el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la escuela, acompañados por el tenor hondureño Marco Matute, quien viajó desde Nueva York para integrarse a la gira.