Policía Municipal denunciará caso de posible maltrato animal en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. La Policía Municipal del Distrito Central advirtió que impedir inspecciones relacionadas con denuncias de maltrato animal puede tener consecuencias legales, luego de que los propietarios de una vivienda en el barrio Abajo, en Tegucigalpa, negaran el ingreso de los agentes.

Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, informó que el personal se movilizó hasta el inmueble después de recibir una denuncia ciudadana sobre un posible caso de maltrato animal.

Sin embargo, los agentes no pudieron realizar la inspección debido a que las personas que se encontraban en la vivienda les impidieron el acceso, por lo que no fue posible verificar las condiciones en las que se encuentra el animal.

Ante esta situación, Esperanza indicó que el caso será remitido al Ministerio Público para gestionar una orden que permita ingresar al inmueble y efectuar la inspección correspondiente.

“Negarnos a permitir las inspecciones para verificar posibles casos de maltrato animal puede generar consecuencias legales más graves”, advirtió el funcionario, al referirse a las implicaciones de impedir estas diligencias.