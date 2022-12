Polémica en Congreso Nacional por fondos para ayudas

TEGUCIGALPA. La polémica por la entrega de fondos a los diputados resurgió a raíz de la publicación de una supuesta ficha técnica que deberá ser llenada por los parlamentarios para justificar los proyectos comunitarios en que serán destinados.

Se consultó a diputados de las diferentes bancadas; sin embargo, la información no fue confirmada, ni tampoco desestimada, pero los consultados descartaron aceptar los fondos.

“De eso no sé nada, se dice que son seis millones de lempiras, pero yo no sé nada de eso. En esta semana voy a hacer un mensaje público que yo no voy a recibir eso”, expresó Edgardo Castro, diputado por Cortés de Libertad y Refundación (Libre).

El parlamentario oficialista Marco Eliud Girón dijo que “nosotros oficialmente no nos han comunicado nada, nosotros mañana (hoy) tal vez nos informan. Es más, algunos diputados que ya han estado varios períodos dicen que esos subsidios por lo general siempre han sido selectivos o sea para los alianeados; le repito, solo ha sido lo que he escuchado, lo que se dice en los medios”.

El diputado nacionalista Jorge Zelaya enfatizó que “no es correcto que los diputados manejemos fondos, llámenlo como lo llamen, fondo departamental, fondo social yo no voy agarrar eso porque no es correcto. De manera oficial no hay nada, pero independientemente como quieran llamarlo el diputado fue electo para legislar y no andar manejando dinero”.