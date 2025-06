Poder Judicial aduce que suspensión del juez Consuegra es por reincidencia

Tegucigalpa, Honduras

Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial, señaló que la decisión de Ráquel no tiene nada que ver con esa resolución de Plinio Leonel, "si no por conductas procesales que fueron denunciadas y que fueron seguidas mediante proceso de investigación por parte de Supervisión General y que siguió todo el proceso, ya que Supervisión lo declaró con mérito".

Anteriormente el juez de letras Plinio Consuegra fue objeto de una sanción por una causa que comenzó a investigarse desde 2018; en ese momento se le aplicó una sanción de suspensión de labores de un mes. Una denuncia más en su contra fue enviada para ser investigada por el Ministerio Público (MP) y una tercera está en proceso de investigación por parte del Poder Judicial.

En su defensa, el juez exteriorizó: "Como que si uno no tuviera familia, como que si uno no tiene hijos pequeños, como que si uno no tiene responsabilidades económicas. Esto atenta contra el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); esa es una sanción ilegal porque es inconstitucional".