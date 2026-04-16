Pleno de la CSJ sanciona a nueve funcionarios y cancela a tres por irregularidades

Tegucigalpa.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impuso sanciones a nueve funcionarios de la carrera judicial tras evaluar expedientes vinculados a presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

La información fue confirmada por Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, quien detalló que entre los sancionados se encuentran dos jueces. Uno de ellos recibió una multa equivalente a 15 días de salario, mientras que el otro fue suspendido por un período de cinco días.