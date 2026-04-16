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Pleno de la CSJ sanciona a nueve funcionarios y cancela a tres por irregularidades

Entre los sancionados están dos jueces del Poder Judicial

Pleno de la CSJ sanciona a nueve funcionarios y cancela a tres por irregularidades

Los jueces sancionados podrán reincorporarse a sus funciones una vez cumplan las medidas impuestas por el pleno.
Tegucigalpa.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impuso sanciones a nueve funcionarios de la carrera judicial tras evaluar expedientes vinculados a presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

La información fue confirmada por Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, quien detalló que entre los sancionados se encuentran dos jueces. Uno de ellos recibió una multa equivalente a 15 días de salario, mientras que el otro fue suspendido por un período de cinco días.

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Además, el pleno resolvió la cancelación de tres empleados del personal auxiliar —dos receptores y una secretaria— debido a irregularidades en el manejo de expedientes.

En uno de los casos analizados, el expediente fue remitido al Ministerio Público para que se investiguen posibles responsabilidades penales relacionadas con un receptor asignado en el interior del país.

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Según Duarte, durante la sesión se revisaron 12 expedientes que involucraban a 14 funcionarios, de los cuales nueve recibieron sanciones disciplinarias.

Los jueces sancionados podrán reincorporarse a sus funciones una vez cumplan las medidas impuestas por el pleno.

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Redacción La Prensa
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