Piden a presidenciables incluir el tema migratorio en sus propuestas

Tegucigalpa.

Organizaciones de la sociedad civil le pidieron este miércoles a los cinco candidatos a la presidencia de Honduras que en sus propuestas a la población incluyan el tema de la migración, ante el retorno de miles de migrantes que retornarán al país por la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS). La propuesta a los candidatos presidenciales saldrá del 'Foro Internacional Migración, Desafíos y Oportunidades... ¿Rutas y respuestas?' celebrado hoy en Tegucigalpa, con la participación de catorce organizaciones, entre ellas la Cruz Roja Hondureña, Casa Alianza, Cristosal, la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia católica y la Federación Luterana Mundial, entre otras.

Las organizaciones señalaron que "la migración nos une, nos desafía y nos motiva a trabajar juntos", y que el objetivo del foro es "establecer los principales retos, desafíos y oportunidades de la migración de cara a la reintegración y el arraigo social, con base en un enfoque de derechos humanos y soluciones sostenibles". En el evento se desarrollaron los paneles 'Contexto de política migratoria en Estados Unidos y su impacto', Oportunidades laborales para migrar de manera regular a España. Mitos y realidades', 'El impacto de la política migratoria de Estados Unidos en la región centroamericana', 'Estrategia de respuesta del Gobierno ante la realidad migratoria' y 'Propuestas desde la sociedad civil y personas retornadas'.

El TPS para más de 50.000 migrantes hondureños en Estados Unidos finalizará el 8 de septiembre, lo que supone que en lo que resta del presente año miles de personas comenzarán a ser deportadas, en cumplimiento a la ordenanza de la Administración de Donald Trump.

Hay que levantar la parte humana

Según fuentes oficiales, al menos 1,5 millones de hondureños viven en EE.UU., entre residentes legales e indocumentados, que al año envían alrededor de 10.000 millones de dólares, que representan alrededor del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de su país. La coordinadora del Foro Nacional de VIH/SIDA, Xiomara Bu, dijo a EFE que esperan que cada uno de los candidatos presidenciales tenga previsto "el abordaje y las políticas estratégicas a favor de nuestras ciudadanas y ciudadanos". "Hay que ser realistas, un TPS es una protección temporal, pero realmente la parte humana tenemos que levantarla y es ahí donde el Foro Nacional de VIH/SIDA, junto con el resto de organizaciones que podemos ver acá, estamos en alianza estratégica para una respuesta humana, para una visión más integradora y que con todas las dificultades que atraviesa el migrante retornado, encuentre una esperanza en este país", subrayó. Y agregó: "Queremos incidir también en las autoridades gubernamentales, tanto locales, como centrales, para visibilizar y tener respuestas a esta problemática". Señaló además que "las políticas tan drásticas de los Estados Unidos han afectado a gran parte de nuestros habitantes allá, que estaban amparados por el TPS". Bu espera que en Honduras haya un proceso de incidencia para que los candidatos presidenciales, en su política y en su propuesta de país, no olviden la situación de la persona migrante. A los migrantes "el país tiene que acogerlos, son nuestros compatriotas, pero tenemos que humanizar también el mercado y abrir oportunidades en nuestro país", enfatizó.

Una oportunidad para el desarrollo económico