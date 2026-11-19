Antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos del gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth era un rostro conocido de la televisión estadounidense. Su ascenso desde los estudios de Fox News hasta la dirección del Pentágono estuvo marcado por acusaciones personales, disputas políticas y cuestionamientos sobre su experiencia.
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