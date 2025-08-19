  1. Inicio
  2. · Honduras

Padre Leopoldo Serrano se reúne con Salvador Nasralla

"Juntos vamos a levantar a Honduras", expresó Salvador Nasralla tras la serena reunión con el padre Leopoldo Serrano.

Padre Leopoldo Serrano se reúne con Salvador Nasralla

Reunión del padre Leopoldo Serrano y el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrralla

 Foto: redes sociales
Tegucigalpa, Honduras.

El padre Leopoldo Serrano se reunió ayer con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrralla, en donde aseguraron fortalecer los valores de respeto y cooperación entre los ciudadanos y líderes políticos.

Salvador Nasralla compartió en redes sociales una parte de la destacada reunión y afirmó que tuvieron una plática sincera sobre el rumbo que Honduras debe tomar en el contexto político y social actual, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Padre Leopoldo: “Los consejeros se pidieron perdón y se abrazaron”

Asimismo, Nasralla agradeció al padre Leopoldo Serrano por ser una fuerza de paz en el país y por su importante papel de reconciliación.

El padre Leopoldo Serrano afimó que Nasralla es un candidato "humilde, lleno de sabiduría", y aclaró que la imagen de soberbia que a veces se difunde en redes sociales no refleja la verdadera actitud del político.

La misión del padre es promover un ambiente pacífico y constructivo y reforzar la idea de diálogo y reconciliación entre distintos sectores de la sociedad.

Asimismo, ayer el padre Leopoldo se reunión con los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa, donde solicitó que las próximas elecciones se desarrollen con transparencia y en un ambiente de paz.

"Me voy satisfecho, ya podría agarrar el carro para irme, pero tengo la otra reunión”, dijo, en referencia a la cita que sostendrá este martes al mediodía en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro.

Entre los puntos que discutirá con la mandataria figuran el diálogo, la paz y la seguridad del país. Desde el 8 de agosto, el padre Leopoldo emprendió la caminata con el objetivo de promover el entendimiento entre los líderes políticos.

Así se vivió el abrazo que unió a los tres consejeros del CNE

El sacerdote, líder de la parroquia San Roque en Santa Bárbara, ya había realizado en junio de 2024 una caminata similar, cuando solicitó al Gobierno apoyo para los damnificados de la aldea La Reina, en Protección, afectados por las tormentas Eta e Iota.



Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias