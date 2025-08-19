Padre Leopoldo Serrano se reúne con Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.

El padre Leopoldo Serrano se reunió ayer con el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrralla, en donde aseguraron fortalecer los valores de respeto y cooperación entre los ciudadanos y líderes políticos. Salvador Nasralla compartió en redes sociales una parte de la destacada reunión y afirmó que tuvieron una plática sincera sobre el rumbo que Honduras debe tomar en el contexto político y social actual, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

Asimismo, Nasralla agradeció al padre Leopoldo Serrano por ser una fuerza de paz en el país y por su importante papel de reconciliación. El padre Leopoldo Serrano afimó que Nasralla es un candidato "humilde, lleno de sabiduría", y aclaró que la imagen de soberbia que a veces se difunde en redes sociales no refleja la verdadera actitud del político.

Gracias al Padre Leopoldo por ser una fuerza de paz en nuestro país. Hoy compartimos una plática sincera sobre el rumbo que Honduras debe tomar.



Les comparto un momento de nuestra conversación, lleno de compromiso y confianza en que juntos vamos a levantar a Honduras. pic.twitter.com/ZJEUJrVaLI — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) August 19, 2025

La misión del padre es promover un ambiente pacífico y constructivo y reforzar la idea de diálogo y reconciliación entre distintos sectores de la sociedad. Asimismo, ayer el padre Leopoldo se reunión con los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Tegucigalpa, donde solicitó que las próximas elecciones se desarrollen con transparencia y en un ambiente de paz. "Me voy satisfecho, ya podría agarrar el carro para irme, pero tengo la otra reunión", dijo, en referencia a la cita que sostendrá este martes al mediodía en Casa Presidencial con la presidenta Xiomara Castro. Entre los puntos que discutirá con la mandataria figuran el diálogo, la paz y la seguridad del país. Desde el 8 de agosto, el padre Leopoldo emprendió la caminata con el objetivo de promover el entendimiento entre los líderes políticos.