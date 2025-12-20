Oposición dice que Comisión Permanente no tiene base legal para nombrar presidente

En medio de la espera por la declaratoria oficial de resultados en el escenario postelectoral, diputados de oposición cuestionan la legalidad de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.
Aseguran que dicha instancia carece de sustento legal y, por tanto, no está facultada para intervenir en temas electorales. Varios parlamentarios de oposición señalaron que la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional es improcedente, al igual que cualquier resolución que esta adopte, ya que está conformada mayoritariamente por miembros del partido oficialista o afines a este.
El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró que la comisión “es totalmente ilegal y no tiene razón de ser”, en referencia a su reciente conformación.
Según explicó, un total de 74 diputados autoconvocados aprobaron la ampliación del período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero. Lara argumentó que, mientras el Congreso Nacional se mantenga en sesiones ordinarias, no corresponde la instalación de una Comisión Permanente.
“La Comisión Permanente es totalmente ilegal y no tiene razón de ser, ya que los 74 diputados autoconvocados ampliamos el período de sesiones ordinarias del primero de noviembre al 20 de enero”, reiteró el parlamentario liberal.
En relación con la declaratoria de resultados, se subrayó que el Congreso Nacional deberá asumir las medidas necesarias para respaldar y dar validez a la resolución que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), recalcando que este organismo es el único legalmente facultado para oficializar los resultados de las elecciones generales.
De acuerdo con la ley, el CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial, mientras continúa el escrutinio especial de más de 2,700 actas que presentan inconsistencias, previo al trámite de las impugnaciones correspondientes.
“El pleno en octubre fue el que extendió el período legislativo, y todo lo que haga la Comisión Permanente está fuera de la ley. Como hemos visto, en ningún momento han actuado acorde con las necesidades del pueblo hondureño”, reprochó Claudia Ramírez, diputada del Partido Liberal.
Sin atribuciones
Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, afirmó que “este Congreso empezó ilegal hace cuatro años y hoy, al final de su período, después de ser el Congreso peor evaluado de la historia, pretende terminar de manera ilegal. No está autorizado por el pleno, no tiene atribuciones para decidir qué corresponde y no puede boicotear el proceso”.