Oposición dice que Comisión Permanente no tiene base legal para nombrar presidente

Tegucigalpa, Honduras

En medio de la espera por la declaratoria oficial de resultados en el escenario postelectoral, diputados de oposición cuestionan la legalidad de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por el presidente del Legislativo, Luis Redondo.

Aseguran que dicha instancia carece de sustento legal y, por tanto, no está facultada para intervenir en temas electorales. Varios parlamentarios de oposición señalaron que la integración de la Comisión Permanente del Congreso Nacional es improcedente, al igual que cualquier resolución que esta adopte, ya que está conformada mayoritariamente por miembros del partido oficialista o afines a este.

El diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró que la comisión “es totalmente ilegal y no tiene razón de ser”, en referencia a su reciente conformación.

Según explicó, un total de 74 diputados autoconvocados aprobaron la ampliación del período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre al 20 de enero. Lara argumentó que, mientras el Congreso Nacional se mantenga en sesiones ordinarias, no corresponde la instalación de una Comisión Permanente.