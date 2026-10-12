Onda tropical en Honduras: zonas en las que seguirá lloviendo este lunes

San Pedro Sula. Las precipitaciones marcarán las condiciones meteorológicas en distintas zonas de Honduras debido a la influencia de una onda tropical y la humedad que transporta la brisa del océano Pacífico. Según el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), se espera abundante nubosidad, lluvias dispersas de baja intensidad y chubascos moderados aislados durante la jornada.

El pronosticador de turno, Jefrey Flores, indicó que las mayores cantidades de lluvia podrían concentrarse en el suroccidente, el norte y la región central. Ante la posibilidad de variaciones en el comportamiento del tiempo, las autoridades aconsejan seguir los reportes oficiales, principalmente en las áreas donde se anticipan precipitaciones más significativas. En cuanto al ambiente térmico, Choluteca, Santa Bárbara y Valle alcanzarán temperaturas de hasta 33 °C, mientras que Intibucá tendrá el registro mínimo más bajo, con 16 °C. En el resto del territorio, las condiciones variarán según la región y la altitud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En Cortés se pronostican 32 °C como máxima y 25 °C como mínima. Atlántida tendrá temperaturas de entre 24 y 31 °C, mientras que en Colón y Gracias a Dios se esperan máximas de 32 °C, con mínimas de 26 °C. Para Islas de la Bahía se prevén 31 °C durante el día y 27 °C por la noche.