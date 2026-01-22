Nuevo gobierno priorizará democracia y libre comercio en relaciones exteriores

Tegucigalpa, Honduras

La administración que encabezará el presidente electo Nasry Asfura marcará un giro significativo en la orientación de las relaciones internacionales de Honduras.

Se priorizarán alianzas con países que comparten principios de libertad, democracia y economía de mercado, aseguró Frank Alley, secretario internacional del Partido Nacional, al referirse a la reciente gira internacional del mandatario electo.

De acuerdo con Alley, los aliados del nuevo gobierno “serán los aliados de la libertad, de la democracia, del libre comercio y de los valores que comparte el mundo libre, particularmente Occidente”, una visión que, según explicó, quedó evidenciada durante la gira realizada por Asfura antes de asumir formalmente el poder.

El dirigente nacionalista destacó que no es casualidad que uno de los principales destinos haya sido Estados Unidos, principal socio comercial de Honduras, donde Asfura fue recibido por altas autoridades del gobierno estadounidense.

“Nuestro presidente electo fue recibido por el secretario de Estado Marco Rubio, una de las figuras más importantes de Estados Unidos en la actualidad, así como por el secretario de Defensa, el secretario de Comercio y el representante de intercambio comercial”, señaló.

Alley subrayó que estos acercamientos abren la puerta a futuras negociaciones económicas.

“Incluso, próximamente se estaría negociando algún tipo de tratado bilateral comercial con Estados Unidos, lo que demuestra que, aun antes de asumir el cargo, hay una apuesta clara por una Honduras con relaciones sólidas y estratégicas”, afirmó.