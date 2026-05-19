Oficializan a Alicia Puerto como directora general de Fiscalía en el MP

El Ministerio Público anunció el lunes 18 de mayo el nombramiento de la abogada Alicia Marcela Puerto Suazo como la nueva directora general de Fiscalía, de acuerdo con una circular difundida por la Fiscalía General de la República.
La decisión quedó establecida en la Circular FGR-001-2026, suscrita por el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore y remitida a las distintas dependencias, coordinaciones regionales y jefaturas del Ministerio Público.
De acuerdo con el oficio, Alicia Puerto Suazo ejercerá de manera inmediata las atribuciones correspondientes al cargo, conforme a lo establecido en la Ley del Ministerio Público y en las normas internas que regulan la Dirección General de Fiscalías.
Con su incorporación al cargo, la funcionaria asumirá la dirección de las labores fiscales en todo el país, incluyendo la supervisión y seguimiento de investigaciones que actualmente desarrolla el Ministerio Público como parte de su labor acusadora.