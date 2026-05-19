Oficializan a Alicia Puerto como directora general de Fiscalía en el MP

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público anunció el lunes 18 de mayo el nombramiento de la abogada Alicia Marcela Puerto Suazo como la nueva directora general de Fiscalía, de acuerdo con una circular difundida por la Fiscalía General de la República.

La decisión quedó establecida en la Circular FGR-001-2026, suscrita por el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore y remitida a las distintas dependencias, coordinaciones regionales y jefaturas del Ministerio Público.