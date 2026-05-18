Solo maestros Proheco y educadoras voluntarias recibirán aumento en mayo

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el comunicado emitido por Educación, esta medida representa una inversión superior a L380.6 millones para el personal docente de Proheco.

La Secretaría de Educación informó este lunes que a partir de mayo únicamente los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y las educadoras voluntarias de prebásica recibirán una nivelación económica, mientras el resto del magisterio nacional continúa a la espera de un posible ajuste salarial.

Asimismo, se anunció la nivelación de la gratificación para las educadoras voluntarias que laboran en los Centros Comunitarios de Educación Prebásica (CCEPREB) y en los Centros de Educación Prebásica de Universalización (CEPB-U), con un monto que supera los L102.3 millones.

Mientras estas dos modalidades educativas comenzarán a recibir el ajuste este mismo mes, la Secretaría indicó que el incremento salarial para el resto del magisterio aún se encuentra en proceso de análisis técnico y financiero.

Para ello, la institución remitió a la Secretaría de Finanzas de Honduras la solicitud de dictamen sobre el impacto presupuestario que implicaría una nivelación general de salarios docentes.

Según se explicó, este procedimiento requiere una evaluación rigurosa que permita determinar si el Estado cuenta con la disponibilidad real de recursos para asumir un aumento de manera sostenible.

En el mismo comunicado, la Secretaría de Educación detalló que el Gobierno enfrenta en 2026 un impacto presupuestario de L3,880.3 millones destinado a cubrir compromisos salariales en planillas docentes.

El comunicado concluye señalando que las decisiones se toman bajo criterios de responsabilidad fiscal, mientras el resto del magisterio permanece a la espera de una resolución sobre su situación salarial.