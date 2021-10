Aún no definen si entregarán las credenciales con nombres

LA PRENSA consultó a las autoridades del CNE si ya definieron qué se hará con la situación, Alejandro Martínez, secretario del CNE , informó que el asunto todavía está sobre la mesa y el pleno aún no define si entregarán con nombre las credenciales para casi 183,000 personas que serán miembros de las antes llamadas mesas electorales.

TEGUCIGALPA. La capacitación de los miles de miembros de las juntas receptoras de votos que participarán en las elecciones avanza por parte del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y los partidos políticos; sin embargo, el pleno de consejeros aún no define si entregarán las credenciales de los miembros con o sin nombre.

Los miembros de las juntas receptoras están siendo capacitados para poder utilizar el sistema de transmisión de resultados electorales (Trep) y el uso del sistema biométrico de huella dactilar que estará presente en cada una de las juntas receptoras de votos a nivel nacional.

Según la nueva Ley Electoral, las juntas receptoras de votos estarán conformadas por cinco miembros, tres serán de los partidos que recibieron mayor cantidad de votos en las elecciones generales de 2017, o sea, Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre), los cargos que conformarán estos miembros serán el de presidente, secretario y escrutador, y serán asignados de manera equitativa.

Los otros dos miembros restantes serán dos vocales nombrados por el CNE, a propuesta del resto de los partidos políticos en contienda, los cuales serán designados por rotación iniciando con los partidos de mayor antigüedad, en la totalidad de las juntas receptoras de votos.

Los partidos políticos y candidaturas independientes que no tengan representantes en las juntas receptoras de votos en las elecciones generales acreditarán ante el CNE delegados observadores para cada junta receptora, los cuales deberán permanecer a una distancia no menor de tres metros de las juntas con el fin de no entorpecer la votación.

Estos delegados tendrán la capacidad de manifestar irregularidades del proceso electoral en una hoja de incidencias.

CNE firma convenio parainclusión de sector vulnerable

TEGUCIGALAPA. El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó el sábado un convenio para la inclusión y participación de sectores vulnerables en el proceso electoral.

La firma fue con organizaciones de sociedad civil que representan a los grupos de personas con discapacidad, de la comunidad LGTBIQ+, grupos indígenas y de la comunidad afro en el país.

El CNE señaló que esperan que con este convenio puedan eliminar la discriminación mediante la promoción y protección de derechos humanos y que todo pueda desarrollarse con igualdad.

Kelvin Aguirre, consejero del CNE, expresó que con la participación de los sectores se fortalece la democracia.