Presidente Nasry Asfura fortalece lazos de cooperación con Japón

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles un encuentro con el Excelentísimo embajador de Japón en Honduras, NAKAI Kazuhiro, como parte del seguimiento al fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, las autoridades revisaron los diferentes programas de asistencia y colaboración que Japón ha desarrollado en Honduras a lo largo del tiempo, reiterando el compromiso mutuo de continuar impulsando iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo y bienestar de la población hondureña.

Asimismo, ambas partes abordaron posibles áreas de cooperación futura enfocadas en el fortalecimiento del desarrollo social, económico y de las comunidades del país.