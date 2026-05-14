Presidente Nasry Asfura fortalece lazos de cooperación con Japón

El presidente Nasry Asfura sostuvo este miércoles un encuentro con el Excelentísimo embajador de Japón en Honduras, NAKAI Kazuhiro, como parte del seguimiento al fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre ambos países.
Durante la reunión, las autoridades revisaron los diferentes programas de asistencia y colaboración que Japón ha desarrollado en Honduras a lo largo del tiempo, reiterando el compromiso mutuo de continuar impulsando iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo y bienestar de la población hondureña.
Asimismo, ambas partes abordaron posibles áreas de cooperación futura enfocadas en el fortalecimiento del desarrollo social, económico y de las comunidades del país.
El mandatario resaltó el valor de sostener vínculos estratégicos con naciones que han brindado apoyo constante a Honduras a través de proyectos de infraestructura, educación y asistencia técnica. En tanto, el embajador de Japón reafirmó la disposición de su gobierno de seguir impulsando esfuerzos conjuntos que generen impacto positivo en la población hondureña.
La relación de cooperación entre Honduras y Japón se ha consolidado a lo largo de varias décadas. Mediante agencias de cooperación y programas de asistencia técnica, el gobierno japonés ha apoyado el desarrollo de proyectos en áreas como infraestructura vial, acceso a agua potable, salud pública y fortalecimiento institucional.
Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de promover iniciativas sostenibles que contribuyan a la generación de oportunidades laborales y a la mejora de la calidad de vida de la población.
Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre posibles mecanismos de cooperación para atender retos económicos y ambientales que enfrenta Honduras, así como la región centroamericana en general.
La reunión reafirmó la disposición de ambos gobiernos de fortalecer sus vínculos y continuar impulsando esfuerzos coordinados orientados al desarrollo del país.