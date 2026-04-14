MP y EEUU acuerdan fortalecer la lucha contra crimen transnacional

Tegucigalpa.

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Honduras, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore, con el objetivo de "explorar oportunidades de cooperación bilateral en el combate al crimen transnacional y el narcotráfico", informó el Ministerio Público. Durante el encuentro, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre Estados Unidos y Honduras, especialmente frente a estructuras delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.

“La Encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, se reunió con el nuevo fiscal general, Pablo Reyes, para identificar nuevas oportunidades de cooperación entre Estados Unidos y Honduras en el combate al crimen transnacional y la lucha contra el narcotráfico”, informó la Embajada de Estados Unidos en Honduras a través de sus redes sociales. Asimismo, la sede diplomática destacó que “una cooperación bilateral sólida contribuye a un hemisferio más seguro, fuerte y próspero, en beneficio de los pueblos de ambos países”.

El Fiscal General de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore , sostuvo una reunión con la Encargada de Negocios de los Estados Unidos, Colleen A. Hoey y parte de su equipo para concertar una agenda de trabajo con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación bilateral. pic.twitter.com/xAzgVvpbaA — Ministerio Público (@MP_Honduras) April 13, 2026

Por su parte, el Ministerio Público de Honduras detalló que la reunión permitió avanzar en la construcción de una agenda de trabajo conjunta, enfocada en fortalecer los lazos de cooperación y mejorar la capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado.